C'est tellement écrasant, nous devrions tous simplement arrêter. L'emoji du visage persévérant dégage un sentiment de lutte. L'emoji du visage persévérant montre un visage jaune avec son œil fermé, les sourcils levés et une bouche froncée. Cet emoji est souvent utilisé pour montrer que quelqu'un a touché le fond, n'est pas content, mais n'a pas abandonné. L'emoji du visage persévérant donne l'impression d'être frustré, dépassé et prêt à jeter l'éponge. Utilisez cet emoji lorsque vous traversez une période difficile, une lutte et que vous devez aller de l'avant. Exemple : « Ce cours est tellement difficile. 😣 Pourquoi me suis-je inscrit pour ça ? »

Keywords: persévérant, visage

Codepoints: 1F623

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )