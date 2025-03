Sourire et supporter est la devise de cet emoji, dont le visage grimaçant douloureux et retenu semble attendre quelque chose d'insupportable. Cet emoji peut également être utilisé pour communiquer un comportement indulgent imprudent ou semi-sans vergogne : non, j'ai mangé votre part de gâteau. Bien sûr, je n'ai pas acheté ces chaussures chères. Il vaut mieux demander pardon que permission.

Keywords: grimace, visage, visage grimaçant

Codepoints: 1F62C

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )