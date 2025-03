Chut ! Ne dites rien à ce sujet. Fermez vos lèvres et ne parlez pas. L'emoji du visage de la fermeture à glissière montre un visage avec ses lèvres fermées. Il peut être utilisé lorsque l'on parle de confiance, de loyauté et garantit que les informations secrètes de quelqu'un sont en sécurité et protégées. Que l'information concerne un secret embarrassant, une information sécurisée ou une surprise, cet emoji peut être utilisé. Tout est secret avec celui-ci ! Exemple : "Nous organisons une fête d'anniversaire surprise pour Becky. S'il vous plaît ne lui dites rien ou vous gâcherez la surprise. 🤐”

Keywords: bouche, fermeture éclair, visage, visage avec bouche fermeture éclair

Codepoints: 1F910

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )