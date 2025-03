Le piège à souris est nouveau dans le jeu emoji et sera ajouté à un large éventail de plates-formes au second semestre 2020. Cet emoji peut représenter le littéral, principalement le sentiment d'être piégé ou stagnant. Cela peut aussi simplement signifier que vous avez une infestation de rats, dont vous devriez probablement vous débarrasser dès que possible. Quelle meilleure façon de le faire qu'en envoyant cet emoji avec un emoji de rat, ce qui signifie que vous avez besoin d'aide pour vous débarrasser de votre petit problème de fourrure !

Keywords: appât, piège, piège à souris, tapette, tapette à souris

Codepoints: 1FAA4

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )