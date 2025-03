Cet emoji est la version plus maussade et plus en colère de son homologue "Sun Behind Cloud". C'est parce que le nuage est plus sombre et souvent représenté en gris, avec des gouttes de pluie qui en tombent. Comme le soleil est également de sortie, c'est un indicateur qu'il y a une chance d'avoir un après-midi ou une soirée plus agréable (et plus sec). Utilisez cet emoji pour discuter de la météo avec vos amis, particulièrement utile lorsque vous faites des projets futurs ou simplement pour leur rappeler d'apporter un parapluie ou un imperméable !

Keywords: nuage, soleil derrière un nuage de pluie

Codepoints: 1F326 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )