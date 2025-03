Cet emoji est la représentation parfaite d'une journée chaude mais nuageuse. Contrairement à son homologue "Sun Behind Rain Cloud", l'aspect doux et moelleux du nuage de cet emoji est de couleur blanche, ce qui signifie généralement qu'il n'y aura pas de pluie et que le soleil jaune vif n'est qu'à moitié caché. Utilisez cet emoji pour décrire la météo actuelle ou pour prédire les prévisions futures, ce qui est particulièrement utile pour communiquer avec vos amis et votre famille lors de la planification future d'une journée amusante !

Keywords: nuageux, soleil, soleil derrière les nuages

Codepoints: 26C5

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )