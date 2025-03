Ça commence à ressembler beaucoup à Noël. L'emoji du sapin de Noël symbolise une grande fête chrétienne. L'emoji de l'arbre de Noël montre un arbre vert décoré de lumières de Noël et d'une étoile au sommet. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de Noël, des vacances, des réunions de famille, du Père Noël, des cadeaux et de la joie. Noël dégage généralement un sentiment de bonheur, de famille et de joie, donc cet emoji correspond à ces sentiments. Exemple : Un seul mois jusqu'à Noël. Papa, quand est-ce qu'on décore le 🎄

Keywords: arbre, fête, noël, sapin de noël

Codepoints: 1F384

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )