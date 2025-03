La pièce pion dans une partie d'échecs est la pièce la plus faible et la plus abondante. Connu comme un jeu de stratégie, l'emoji du pion noir peut être utilisé pour montrer que vous planifiez quelque chose de stratégique. C'est le seul emoji de pièce d'échecs jusqu'à présent, il peut donc être combiné avec d'autres symboles pour faire référence au jeu, ou seul.

Copie

Keywords: duper, échec, pion d’échec, sacrifiable

Codepoints: 265F FE0F

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )