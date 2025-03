S'il y a de la foudre à l'extérieur, ne vous tenez pas à côté d'un poteau, vous pourriez être frappé par la foudre. L'emoji nuage avec éclair et pluie montre un nuage blanc avec des gouttes de pluie bleues et un éclair jaune sortant du bas du nuage. Cet emoji est souvent associé aux tempêtes, aux conditions météorologiques dangereuses et à la foudre. Utilisez cet emoji si vous avez besoin d'avertir quelqu'un de l'approche d'une tempête dangereuse. Exemple : Maman, tu ne veux peut-être pas conduire beaucoup aujourd'hui, un mauvais ⛈ arrive.

Keywords: éclair, météo, nuage avec éclair et pluie, orage, pluie

Codepoints: 26C8 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )