Allez-y doucement et utilisez l'emoji du bouton de descente rapide. L'emoji du bouton de descente rapide montre un carré, avec deux triangles blancs pointant à 90 degrés vers le bas. Le style et la couleur des emoji varient selon le clavier emoji. Le bouton Fast down vous permet de ralentir la vitesse audio à 2 ou 3 fois la vitesse que la normale. Cet emoji est souvent associé à des effets audio, visuels et d'édition. Certaines personnes utilisent également cet emoji comme une flèche directionnelle vers le bas. Exemple : "Gina doit sélectionner ⏬ pour le ralentir"

Keywords: bas, double flèche vers le bas, flèche vers le bas

Codepoints: 23EC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )