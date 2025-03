Que pensez-vous que vous trouveriez dans un château ? Une princesse? Un dragon? Peut-être plein et plein d'or ! L'emoji du château signifie les contes de fées et la royauté. L'emoji du château montre un château médiéval traditionnel avec une porte, trois tours et des drapeaux au sommet. Utilisez cet emoji pour faire référence à la royauté, à l'époque médiévale, à un pays imaginaire, à des créatures mythiques ou à un lieu interdit. Exemple : "Attention au dragon dans l'interdit 🏰"

Keywords: bâtiment, château, européen

Codepoints: 1F3F0

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )