L'emoji de la cérémonie d'observation de la lune est une scène d'une cérémonie traditionnelle d'observation de la lune au Japon. Ces célébrations ont lieu à l'automne pour célébrer les phases pleine et croissante de la lune, et elles sont aussi l'occasion de manger de délicieux plats et de passer du temps avec ses proches.

Keywords: cérémonie, cérémonie de la lune, lune

Codepoints: 1F391

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )