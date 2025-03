L'emoji de l'œil représente un globe oculaire regardant droit devant. Ce pourrait être l'œil d'un cyclope, ou peut-être juste un regard agrandi sur un globe oculaire sur une paire. Dans tous les cas, cet œil montre que vous écoutez et faites attention, mais c'est une alternative moins caricaturale et plus réaliste aux yeux emoji.

Copie

Keywords: corps, œil

Codepoints: 1F441 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )