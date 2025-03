Les éléphants sont des créatures majestueusement grandes qui errent en Asie et en Afrique. Ils ont de longs troncs et des défenses en ivoire. Malheureusement, ces défenses en font des cibles pour les braconniers et l'espèce est menacée, mais pas actuellement en danger. Certains emojis d'éléphants montrent ces défenses, et d'autres non. L'éléphant est tourné vers la gauche et est corsé dans la plupart des versions.

Keywords: animal, éléphant

Codepoints: 1F418

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )