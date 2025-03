O emoji do santuário xintoísta é um portão chamado torii para um santuário na religião xintoísta japonesa. É uma estrutura vermelha com um telhado curvo no topo. Este emoji pode ser usado para falar sobre cultura, religião ou arquitetura do Leste Asiático.

Keywords: japonês, oriental, religião, santuário japonês

Codepoints: 26E9 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )