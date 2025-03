Amarelo é a cor do sol, das bananas e da neve que você nunca deve comer. O emoji de círculo amarelo mostra um grande círculo amarelo. O estilo exato do emoji varia de acordo com o teclado emoji. O emoji do círculo amarelo pode ser usado para dizer a cor amarela sem precisar digitá-la ou descrever a cor de algo. Você também pode usar este emoji para expressar cautela, semelhante a um semáforo amarelo. Ama a cor amarela? Use este emoji para adicionar um toque de cor à sua mensagem. Exemplo: “Você já ligou duas vezes para ele e quer ligar de novo? Tome cuidado "

Keywords: amarelo, círculo

Codepoints: 1F7E1

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )