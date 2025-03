O emoji do botão stop é um quadrado branco em cima de outro quadrado, assim como o botão stop do seu controle remoto de TV favorito. Embora diferente do emoji de sinal de parada, essa ainda é uma boa maneira de dizer a alguém que precisa parar, ou ao pedir a alguém para parar o filme ou programa de TV que está assistindo para que você possa alcançá-los!

Keywords: botão parar, parar, quadrado

Codepoints: 23F9 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )