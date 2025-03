O emoji do botão O (tipo de sangue) é um O branco em negrito bem no centro de um quadrado vermelho sólido. Este emoji refere-se ao sangue tipo O, que pode ser O- ou O+. O- é um doador de sangue universal, enquanto os indivíduos do tipo O+ podem receber todos os tipos de doações de sangue.

Keywords: botão o (tipo sanguíneo), o, sangue, tipo o, tipo sanguíneo, tipo sanguíneo o

Codepoints: 1F17E FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )