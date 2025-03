Se você estiver interessado em brindes, fique de olho no botão japonês “grátis”. Este botão emoji é representado como um quadrado laranja (azul no Facebook) com caracteres brancos dentro. Você pode ver esse botão quando um amigo tenta dizer que algo é gratuito, como um favor ou uma refeição que foi paga.

Keywords: “gratuito”, botão japonês de “gratuito”, ideograma, japonês, 無

Codepoints: 1F21A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )