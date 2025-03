O botão emoji de marca de cruz mostra um botão quadrado, verde ou vermelho, dependendo da plataforma, com um “X” branco no centro. Pode ser usado em sentido negativo, ou “X marca o local” como em um mapa do tesouro.

Keywords: ×, botão de caixa com x, botão de xis, marcado, quadrado, x

Codepoints: 274E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )