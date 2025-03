Ah! Está tão claro lá fora. Economize dinheiro em óculos de sol usando o emoji de botão escuro! Este emoji mostra um círculo com 8 linhas curtas ao seu redor, simbolizando o sol ou a luz. Essas linhas são mais curtas do que as do botão “clarear” da contraparte. O estilo e a cor do emoji variam de acordo com o teclado emoji. O emoji do botão escuro é frequentemente usado quando se fala sobre o brilho de uma tela ou sala. Alguns também o usam para falar sobre o sol ou o pôr do sol. Exemplo: “Judy, você precisa pressionar o botão 🔅 para escurecer a tela”

Keywords: botão de diminuir brilho, brilho, diminuir, escurecer, símbolo para reduzir brilho

Codepoints: 1F505

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )