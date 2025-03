Magia de texto unicode super divertida. ❤️Crie🧡mensagens💛recheadas de💚corações💙para💜partilhar❤️no🧡Facebook,💛Twitter,💚e em💙qualquer💜sítio❤️😘

Esta ferramenta gera conteúdo de texto repleto de corações que pode ser colado em tweets, publicações no Facebook e DMs para os seus entes queridos. Estas letras em forma de coração usam uma variedade de emojis de coração de várias cores. Há um emoji de coração para todas as cores do arco-íris.

Utilize esta letra para saudações do Dia dos Namorados, propostas de casamento de 140 caracteres e muito mais ;)