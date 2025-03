Como utilizo itálico no Facebook?

Visão geral

Pode utilizar o itálico no Facebook para destacar palavras, frases, títulos de livros e filmes, ou simplesmente ser divertido e diferente. Este guia explica como criar texto em itálico em espaços diferentes do Facebook, incluindo: publicações, comentários, notas, no seu perfil, e nos chats do Messenger.

Facebook doesn't have built-in ways to create italic text (except for in Notes). So, in order to make italic text on Facebook, you'll need to generate italic text with unicode. This guide will show you how to generate unicode italic text with YayText’s italic text generator.

Uma palavra de aviso: embora a maioria das pessoas não tenha problemas em ver o texto unicode em negrito, alguns navegadores e plataformas (como algumas versões do Android) podem ter problemas. Os utilizadors que não conseguem ver as letras unicode em itálico verão o caractere de substituição padrão do seu sistema (normalmente caixas ou pontos de interrogação).

As publicações do Facebook são o sítio onde mais pessoas desejam usar o itálico. Os comentários são outro espaço onde as pessoas podem querer escrever textos em itálico. As notas são semelhantes às publicações, mas são utilizadas para conteúdo de artigos. As notas não são tão populares como as publicações, mas são o único espaço onde o Facebook oferece uma solução de texto em itálico "nativa" (que não requer a ferramenta de texto unicode em itálico da YayText). Outros espaços onde as pessoas podem querer utilizar itálico escontram-se no perfil (ou seja, na secção "sobre mim"), ou em chats individuais no Facebook messenger.

Itálico em publicações normais do Facebook

Passo 1 : Escreva a sua publicação Componha a sua publicação como normalmente faria... mas não publique já!

Passo 2 : Crie o seu texto em itálico Abra o gerador de texto em itálico do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver em itálico na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo em itálico que deseja usar. O texto em itálico é agora copiado para a área de transferência do seu computador. Dica: O estilo serif "sans" corresponde à letra do Facebook. O estilo "serif" oferece mais contraste estilístico.

Passo 3 : Substitua o texto na sua publicação Regresse à sua publicação e cole o texto em itálico que copiou no passo anterior.

Passo 4: Está feito Já está, parabéns! A sua publicação agora está em itálico!

Itálico em publicações de fundo gigantes

Passo 1 : Escreva a sua publicação Publicações mais curtas podem ser exibidas com letras maiores. Pode escolher uma cor o design de fundo para a sua publicação. Escreva o seu texto como faria normalmente. Mantenha-o curto, para que apareça em tamanho grande. Não publique já!

Passo 2 : Obtenha o seu texto em itálico Abra o gerador de texto em itálico do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver em itálico na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo em itálico que deseja usar. O texto em itálico é agora copiado para a área de transferência do seu computador. Dica: O estilo serif "sans" corresponde melhor à letra do Facebook.

Passo 3 : Substitua o texto na sua publicação Regresse à sua publicação e cole o texto em itálico que copiou no passo anterior.

Passo 4: Está feito Boa! A sua publicação grande do Facebook agora está em itálico!

Passo 1 : Escreva o seu comentário Escreva o seu comentário como faria normalmente. Não o publique já!

Passo 2 : Obtenha o seu texto em itálico Abra o gerador de texto em itálico do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver em itálico na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo em itálico que deseja usar. O texto em itálico é agora copiado para a área de transferência do seu computador. Dica: O estilo serif "sans" corresponde melhor à letra do Facebook.

Passo 3 : Substitua o texto no seu comentário Regresse à sua publicação e cole o texto em itálico que copiou no passo anterior. Agora pode publicar!

Passo 4: Está feito Boa! A sua publicação grande do Facebook agora está em itálico!

Itálico em notas

Step 1 : Crie uma nota nova Aceda a facebook.com/notes e clique no botão "Escrever uma nota".

Passo 2 : Obtenha o seu texto em itálico Selecione a porção de texto que deseja tornar itálico. E clique em "I"

Passo 4: Está feito Parabéns! A sua nota agora está em itálico!

Itálico no seu perfil do Facebook

Passo 1 : Edite o seu perfil

Passo 2 : Obtenha o seu texto em itálico Abra o gerador de texto em itálico do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver em itálico na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo em itálico que deseja usar. O texto em itálico é agora copiado para a área de transferência do seu computador. Dica: O estilo serif "sans" corresponde melhor à letra do Facebook.

Passo 3 : Substitua o texto no seu perfil Regresse à publicação do perfil e cole o texto em itálico que copiou no passo anterior.

Passo 4: Está feito Olhe só! O seu perfil agora está em itálico!

Itálico no Facebook Messenger