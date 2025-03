Parmi la collection d'emojis tristes, l'emoji au visage renfrogné avec la bouche ouverte est l'un des plus simples. Avec deux petits yeux circulaires et une bouche ouverte et fronçant les sourcils, ce visage jaune en détresse communique choc et mécontentement. Il apparaît le plus lorsque de mauvaises nouvelles sont annoncées. Ne le confondez pas avec l'emoji au visage angoissé, qui ressemble à son clone avec des sourcils.

Copie

Keywords: bouche, déçu, ouverte, visage, visage mécontent avec bouche ouverte

Codepoints: 1F626

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )