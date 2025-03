Penchez-vous pour un baiser ! Les baisers envoient un message d'amour, de camaraderie et de flirt. L'emoji visage qui s'embrasse avec les yeux fermés présente un visage jaune avec les yeux fermés, les lèvres plissées et les joues roses. Cet emoji dégage un sentiment de véritable romance, d'affection, d'amour, de luxure, de flirt. Utilisez cet emoji si vous êtes loin de votre partenaire et qu'il vous manque le goût de ses lèvres. Vous pouvez également utiliser cet emoji lorsque vous parlez d'un béguin ou lorsque vous flirtez avec quelqu'un. Cet emoji peut également être utilisé sur un ton amical. Exemple : « Tu me manques, mon amour. J'ai hâte de vous 😚"

Keywords: bisou, visage faisant un bisou avec les yeux fermés

Codepoints: 1F61A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )