Salut, ravi de vous rencontrer. Le visage légèrement souriant dégage un sentiment de gentillesse et de convivialité. L'emoji au visage légèrement souriant est un visage souriant jaune avec deux yeux et un léger sourire. Cet emoji dégage un sentiment de bonheur, de gentillesse, d'énergie positive et de gratitude. Utilisez cet emoji lorsque vous envoyez un message aimable ou une note de remerciement. Exemple : Jim, c'était si gentil de votre part de surprendre Abby hier. Merci. 🙂

Keywords: sourire, visage avec un léger sourire

Codepoints: 1F642

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )