Le visage avec l'emoji sourcil levé est extrêmement sceptique quant à son audition, et il garde un visage impassible à ce sujet. Utilisez cet emoji lorsque vous êtes presque sûr que quelqu'un vous ment et que vous voulez qu'il sache que vous ne l'achetez pas. Un "oh, vraiment ?" affronter. Vous ne dites pas.

Keywords: méfiant, sceptique, visage avec les sourcils relevés

Codepoints: 1F928

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )