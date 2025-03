Trouvez un trèfle et vous aurez la chance et les bénédictions des Irlandais ! L'emoji trèfle montre un ressort avec trois feuilles en forme de cœur. Selon la tradition irlandaise, on dit que chaque feuille vous apporte santé, chance et bonheur ! Saviez-vous? Le nom shamrock est dérivé d'un mot irlandais "seamair óg" qui signifie jeune trèfle. On dit que les 3 feuilles de trèfle représentent la foi, l'espoir et l'amour. Cet emoji dégage un sentiment de chance, d'Irlande, de la Saint-Patrick et de beaucoup de bière verte. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de nature, de plantes, d'Irlande, de lutins ou de chance ! Exemple : Je vais passer mes prochaines vacances d'été avec mon père en Irlande☘.

Keywords: plante, trèfle

Codepoints: 2618 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )