Aujourd'hui doit être votre jour de chance si vous tombez sur un trèfle à quatre feuilles. Ces plantes sont extrêmement rares et sont célébrées par des gens du monde entier, y compris l'Irlande. Si vous allez à une célébration de la Saint-Patrick, vous ne verrez peut-être pas de trèfles à quatre feuilles, mais vous êtes sûr de voir de nombreuses photos et images d'eux. L'emoji trèfle à quatre feuilles représente un trèfle à quatre feuilles en forme de cœur. Le trèfle à quatre feuilles est un symbole de chance, alors utilisez-le pour souhaiter bonne chance à vos amis et aux membres de votre famille. Vous pouvez également utiliser cet emoji dans le contexte de la nature, des plantes, de l'Irlande et de la Saint-Patrick. Exemple : Souhaitez-moi bonne chance pour la prochaine compétition de natation🍀.

Copie

Keywords: chance, trèfle, trèfle à quatre feuilles

Codepoints: 1F340

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )