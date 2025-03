Le signe universel pour "shhhh", cet emoji est utilisé principalement dans des endroits calmes, tels que les bibliothèques et les cabinets médicaux. Son but est de faire savoir aux gens qu'il s'agit d'une zone sans téléphone et que les distractions, les bruits forts et les écrans lumineux ne sont pas appréciés. Utilisez cet emoji pour rappeler à vos amis de se taire lorsqu'ils sont trop bruyants au cinéma ou qu'ils regardent des vidéos YouTube bruyantes à la bibliothèque.

Keywords: interdiction, interdit, portable, téléphone, téléphones portables interdits

Codepoints: 1F4F5

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )