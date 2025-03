L'emoji téléphone portable éteint est une icône carrée avec un téléphone portable au centre et le mot "OFF" sur le devant. Utilisez cet emoji comme un avertissement littéral pour que quelqu'un éteigne son téléphone, ou lorsque vous dites à quelqu'un que vous ne serez pas joignable pendant un certain temps.

Copie

Keywords: portable, téléphone, téléphone éteint

Codepoints: 1F4F4

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )