L'emoji d'engrenage est un appareil en métal gris qui a un certain nombre de dents autour de sa périphérie circulaire. Cet appareil est souvent utilisé dans les machines, les horloges et les vélos et peut faire référence à tout type de bricolage ou de maniabilité. L'emoji d'engrenage est également similaire aux symboles sur les ordinateurs et les téléphones qui indiquent les « paramètres ».

Keywords: engrenage, outil, roue dentée

Codepoints: 2699 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )