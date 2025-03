Cet emoji montre une personne portant une blouse médicale et un stéthoscope autour du cou et un sourire amical sur son visage. Il peut être utilisé pour représenter une infirmière, un médecin, un pharmacien ou un autre travailleur de la santé. Toute convo tournant autour du domaine médical peut utiliser cet emoji. Aller chez le médecin? Besoin d'une ordonnance? Cet emoji peut communiquer cela et plus encore.

Copie

Keywords: docteur, infirmier, médecin, professionnel de la santé (tous genres), santé, thérapeute

Codepoints: 1F9D1 200D 2695 FE0F

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )