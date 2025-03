Vous vous rendez au bureau pour récupérer un document important ? Vous aurez probablement besoin d'une clé pour le classeur. L'emoji classeur est utilisé pour symboliser un meuble de bureau courant : le classeur. L'emoji du classeur montre un classeur carré en métal, avec deux tiroirs, des poignées et des porte-étiquettes. Le style de l'emoji varie selon le clavier emoji. L'emoji du classeur est couramment utilisé dans les conversations sur le travail de bureau et, plus explicitement, dans les conversations sur le classement de documents numériques ou papier. Exemple : "Sam, n'oublie pas de mettre les documents importants dans le 🗄️ après la réunion d'aujourd'hui !"

Keywords: classement, classer, dossier, meuble, meuble à dossiers

Codepoints: 1F5C4 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )