L'étoile et le croissant sont présents dans de nombreuses parties de la culture musulmane. L'emoji étoile et croissant montre un carré avec un croissant de lune et une étoile à cinq branches au milieu du carré. La couleur du carré varie selon le clavier emoji. Ce symbole est vu sur de nombreux drapeaux islamiques et a une représentation historique. Le croissant représente le progrès. L'étoile à cinq branches représente les cinq piliers de l'islam. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de la culture islamique et de la foi musulmane. Cet emoji peut également être utilisé lorsque l'on parle de pays qui utilisent ce symbole sur leurs drapeaux comme la Turquie, la Malaisie et le Pakistan. Exemple : Sara se rend au Moyen-Orient pour en savoir plus sur l'Islam ☪

Keywords: étoile, lune, lune et étoile, musulman, religion

Codepoints: 262A FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )