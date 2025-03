Si quelque chose ne s'additionne pas et sent un peu louche, il est temps de mettre l'emoji détective sur le boîtier. L'emoji détective porte un costume, un chapeau et une loupe, tous les outils nécessaires pour examiner l'affaire et découvrir des informations difficiles à trouver ou délibérément cachées. Utilisez cet emoji lorsque vous cherchez quelque chose, résolvez un mystère, cherchez des réponses ou des informations. Par exemple, une femme qui envoie un SMS à un ami au sujet de son petit ami infidèle pourrait dire. "Jake a dit qu'il était allé au bowling hier soir, mais il n'est pas revenu avant 6 heures du matin." son amie pourrait répondre : "Je connais certains des gars qui y sont allés.

Keywords: détective, enquêteur, espion

Codepoints: 1F575 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )