Les châtaignes peuvent rôtir près du feu pendant les vacances, mais un écureuil les grignote probablement toute l'année. L'emoji châtaigne montre une châtaigne ronde avec une extrémité pointue. Les châtaignes sont une collation et une saveur populaires pendant les vacances et à l'automne. La châtaigne est également une couleur populaire pour la décoration intérieure et les vêtements. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de noix, d'automne, de vacances, de nature, d'arbres et de nourriture avec des châtaignes. Exemple : Nous sommes ravis des biscuits de Noël 🌰 de tante Kim

Keywords: châtaigne, plante

Codepoints: 1F330

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )