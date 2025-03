Il existe une variété de carrés noirs de tailles différentes, et celui-ci est le carré moyen noir. Cet emoji est de taille moyenne, noir et de forme carrée. Cette forme simple peut symboliser des idées, mais elle peut également être utilisée pour créer des images plus grandes telles qu'un damier.

Keywords: carré, carré moyen noir, forme géométrique

Codepoints: 25FC FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )