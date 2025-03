L'emoji du carillon éolien représente un carillon éolien bleu et blanc traditionnel de style lanterne qui coule dans la brise. Les carillons éoliens jouent une musique douce et sereine dans le vent, vous pouvez donc l'utiliser les jours les plus venteux de l'année. Le carillon éolien transmet une sensation généralement froide, donc c'est génial si vous voulez inviter plus de zen dans votre vie.

Copie

Keywords: carillon, carillon éolien, clochette, fête, vent

Codepoints: 1F390

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )