Tu es mon amour et mon coeur t'appartient. Quelle meilleure façon d'exprimer votre amour pour quelqu'un ou quelque chose qu'avec un cœur rouge classique. L'emoji coeur rouge montre la forme d'un coeur de couleur rouge. Un cœur rouge peut donner un sentiment de passion infinie ou peut avoir un ton plus amical et amusant. L'emoji représente la passion, l'amour, la romance et la connexion profonde. Utilisez cet emoji pour montrer votre véritable affection pour votre partenaire, votre chien ou votre part de pizza préférée. Exemple : J'aime John de tout mon cœur ❤️

Keywords: cœur, cœur rouge

Codepoints: 2764 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )