Pas de relations avec les coeurs orange, nous sommes juste amis ! L'emoji coeur orange montre la forme d'un coeur de couleur orange. La couleur orange dégage une sensation chaleureuse de soin et de confort, de sorte qu'un cœur orange est considéré comme un symbole de soin. L'emoji coeur orange est utilisé pour montrer une attitude amicale, attentionnée, chaleureuse, joyeuse et amoureuse. C’est aussi une couleur pleine d’énergie et de créativité. L'orange est également une grande couleur associée à l'automne et à Halloween, donc ce cœur est souvent utilisé pendant ces périodes également. Exemple : J'ai les meilleurs amis de tous les temps 🧡.

Keywords: cœur orange, orange

Codepoints: 1F9E1

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )