Besoin de prendre des notes ? Assurez-vous de prendre un bloc-notes à spirale et un stylo. L'emoji du bloc-notes en spirale montre du papier ligné maintenu par des spirales circulaires argentées. Le style et la couleur de l'emoji du bloc-notes en spirale varient en fonction du clavier emoji. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de prise de notes, d'école, d'écriture, de fournitures de bureau et de fournitures scolaires. Exemple : Veuillez commander un envoi de 100 🗒️ pour le bureau.

Copie

Keywords: bloc-notes à spirale, notes

Codepoints: 1F5D2 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )