Uh oh, tôi vừa gửi nó à? Điều này thật xấu hổ. Biểu tượng cảm xúc khuôn mặt đỏ bừng được sử dụng để thể hiện cảm giác giống như khi bạn xì hơi thật to ở nơi công cộng và mọi người đều biết đó là bạn. Biểu tượng cảm xúc khuôn mặt đỏ bừng thể hiện một khuôn mặt màu vàng với đôi mắt mở to, lông mày nhướng lên, miệng có đường thẳng và đôi má đỏ hồng. Biểu tượng cảm xúc này thường được sử dụng khi ai đó cảm thấy xấu hổ, mắc lỗi hoặc nhìn thấy điều gì đó không phù hợp. Sử dụng biểu tượng cảm xúc này để phản hồi điều gì đó gây sốc trong văn bản nhóm của bạn. Ví dụ: Rất tiếc, tôi không cố ý tiết lộ điều đó ở nơi công cộng.😳

Keywords: choáng váng, đỏ mặt, mặt, mặt đỏ ửng

Codepoints: 1F633

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )