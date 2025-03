L'emoji au visage angoissé est un seul visage jaune avec des sourcils levés et une bouche ouverte vers le bas, indiquant que cet emoji a vraiment vu quelque chose d'horrible et qu'il est maintenant choqué et anxieux. Utilisez-le lorsque vous êtes surpris et énervé d'entendre ou de voir quelque chose.

Keywords: angoisse, visage, visage angoissé

Codepoints: 1F627

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )