L'emoji du crâne et des os croisés montre à la fois les os d'une tête et deux os plus longs derrière, par opposition à l'emoji du crâne qui n'est que la tête. Il est plus approprié pour les situations de piraterie ou lorsqu'il y a un danger à venir et que vous essayez d'avertir vos amis !

Keywords: crâne, mort, os, tête, tête de mort

Codepoints: 2620 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )