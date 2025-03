Peux-tu le réparer? Prenez quelques outils. L'emoji marteau et clé montre une clé en métal et un marteau à main se croisant comme un "X". L'emoji marteau et clé est généralement associé aux outils, à la construction, à la réparation de quelque chose et aux projets de construction. Cet emoji peut également être utilisé pour parler d'un "outil", qui est un argot pour une personne égocentrique. Utilisez cet emoji lorsque vous êtes prêt à commencer votre prochain projet de bricolage (faites-le vous-même). Exemple : Ce week-end, nous mettons en place la bibliothèque. 🛠Ne faites aucun plan.

Keywords: clé, clé à molette, marteau, marteau et clé à molette, outil

Codepoints: 1F6E0 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )