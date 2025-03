Un hôpital est un bâtiment qui sauve des vies, réservé aux urgences, qui abrite à la fois les malades et les guérisseurs. C'est un emoji que vous espérez ne jamais recevoir de vos amis et de votre famille, mais il peut être très utile lorsque vous souhaitez faire savoir rapidement à quelqu'un où vous êtes, en aussi peu de mots que possible.

Keywords: bâtiment, hôpital

Codepoints: 1F3E5

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )