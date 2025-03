Cet emoji présente un globe rond, une eau bleue entourant chaque pouce de terre verte. La terre est tournée, montrant clairement l'Amérique du Nord et du Sud. Cet emoji particulier est utilisé pour représenter les régions du Pacifique et de l'Atlantique et est souvent utilisé pour décrire les affaires américaines, canadiennes ou sud-américaines.

Copie

Keywords: amérique, globe tourné sur les amériques

Codepoints: 1F30E

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )