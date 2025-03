Certaines des meilleures offres sont conclues à travers les frontières du pays. L'emoji globe avec méridiens peut représenter des affaires mondiales et des transactions internationales. Le globe avec les méridiens montre une sphère avec des lignes de latitude et de longitude. Cet emoji est souvent associé aux affaires mondiales et aux affaires internationales. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de quelque chose en dehors de votre pays, d'un accord international ou d'affaires mondiales. Exemple : Cette offre va être énorme. Ils créent 20 bureaux autour du 🌐

Copie

Keywords: globe avec méridiens, globe terrestre

Codepoints: 1F310

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )