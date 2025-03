Une clé à molette est un outil de base que tous les bricoleurs et bricoleuses doivent avoir dans leur boîte à outils. L'emoji de la clé ressemble à une clé en métal de base et peut être utilisé pour parler de la construction ou de la réparation de quelque chose. C'est le meilleur outil pour serrer ou desserrer ces écrous et boulons, et cela peut être une nécessité pour terminer n'importe quel projet que vous construisez. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de construire votre prochain projet, ou si quelqu'un a quelques vis desserrées dans la tête... au sens figuré.

Exemple : "Hé Matt, tu t'es souvenu du 🔧 ? N'oublie pas qu'on a besoin de ça pour la voiture !

Keywords: clé, clé à molette, outil

Codepoints: 1F527

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )